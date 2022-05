Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Sporthalle beschmiert + Kinderwagen eingeladen + Einbruch scheitert + Kontrolle verloren + PKW-Scheibe beschädigt + A4 zerkratzt + Motorhaube zerkratzt + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- Schröck: Sporthalle beschmiert

Auf etwa 20 Meter erstrecken sich die Schriftzüge in roter und goldener Farbe, die Unbekannte am Freitag, 20. Mai, an der Sporthalle im Minksweg hinterließen. Nachdem ein Zeuge die Unbekannten gegen 22.45 Uhr beim Sprühen erwischte, flüchteten sie in Richtung des Neubaugebiets. Beide waren männlich und etwa 16 bis 22 Jahre alt. Einer von ihnen hat eine kräftige Statur, ist etwa 170 bis 175cm groß und war mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Jeans bekleidet. Er hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Der zweite hat eine normale Statur, ist etwa 180cm groß und trug eine dunkle Jacke. Die Schriftzüge enthielten Bezüge zum Ukrainekrieg, darunter auch das "Z"-Symbol. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer kann die Angaben zu den flüchtigen Personen ergänzen? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Dautphetal- Buchenau: Kinderwagen eingeladen

Während einer kurzen Abwesenheit der Besitzer entwendeten Unbekannte am Samstag, 21. Mai, einen zusammengeklappten und vor einer Garage abgelegten Kinderwagen im Wert von 300 Euro. Gegen 11.55 Uhr luden die Besitzer den Kinderwagen aus dem Auto und ließen ihn kurz in der Straße Vor der Hardt liegen. Ersten Ermittlungen zufolge hielt womöglich ein unbekannter Autofahrer an und lud den Kinderwagen bei laufendem Motor ein. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise.

Weimar- Niederweimar: Einbruch scheitert

Beschädigungen sowohl an der Eingangstür als auch an der Kellertür eines Mehrfamilienhauses in der Straße Hainäcker deuten auf einen versuchten Einbruch hin. Die Schäden in Höhe von etwa 50 Euro entstanden zwischen Freitag und Samstag, 20./ 21. Mai, in einem nicht näher bekannten Zeitraum. Ersten Erkenntnissen zufolge hielten die Türen jedoch stand, so dass die Diebe nicht ins Haus gelangten. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Weimar/ B3: Kontrolle verloren

Der 76-jähirge Fahrer eines VW verlor am Sonntag, 22. Mai, auf der Fahrt nach Marburg die Kontrolle über den PKW. In Höhe der Ausfahrt Argenstein pralle der Golf gegen 13.30 Uhr zunächst in die rechte - und anschließend in die mittlere Leitplanke. Alle vier Insassen im Alter zwischen 74 und 77 Jahren kamen zur Untersuchung ihrer leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Am Golf entstand mit 9.000 Euro ein Totalschaden. Die Fahrbahn Richtung Marburg war für die Unfallaufnahme und die notwendigen Reinigungsarbeiten bis etwa 14.30 Uhr gesperrt.

Breidenbach: PKW-Scheibe beschädigt

Unbekannte beschädigten am Freitag, 20. Mai, auf dem Parkplatz in der Buderusstraße einen abgestellten grauen Daimler CLK. Zwischen 5.40 Uhr und 14.10 Uhr verursachten sie an einer Scheibe einen Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Neustadt: A4 zerkratzt

Auf dem Rewe-Parkplatz in der Straße Am Kaufpark beschädigten Unbekannte am Mittwoch, 18. Mai, einen geparkten Audi. Zwischen 12 Uhr und 12.15 Uhr zerkratzten sie die rechte Fahrzeugseite und verursachten damit einen Schaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise hierzu an die Polizeistation Stadtallendorf (Telefonnummer 06428/93050).

Biedenkopf: Motorhaube zerkratzt

In der Georg-Kramer-Straße zerkratzten Unbekannte am Donnerstag, 19. Mai, die Motorhaube eines geparkten grauen Daimler Benz. Nur etwa 10 Minuten, zwischen 13.15 Uhr und 13.25 Uhr, befand sich die Fahrerin im Herkules-Markt. In diesem Zeitraum entstanden die Schäden, deren Behebung 500 Euro kosten dürfte. Die Polizei in Biedenkopf sucht Zeugen und bittet um Hinweise zum Sachverhalt, insbesondere zu einem Radfahrer, mit dem die PKW-Fahrerin zuvor in ein Wortgefecht geraten sein soll: bei ihm handelt es sich um einen deutschen Mann Mitte 50, mit grauem Haar, einem Bart um die Mundpartie herum, tätowierten Beinen und einem tätowierten Arm. Er trug eine schwarze Basecap, eine dunkle Kapuzenjacke, eine kurze Hose und war mit einem orange-schwarzen Fahrrad unterwegs. Wer kennt den Mann und kann Angaben zu seiner Identität geben? Wer kann Angaben zur Sachbeschädigung liefern? Hinweise an die Polizeistation Biedenkopf (Telefonnummer 06461/92950).

Unfallfluchten

Marburg: Außenspiegel beschädigt

Mehrere hundert Euro hoch dürfte der Schaden an einem Opel sein, den Unbekannte am Freitag, 20. Mai, verursachten. Zwischen 6.10 Uhr und 9 Uhr touchierte ein Fahrer den braunen Meriva, der in der Jakob-Kaiser-Straße parkte. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Dautphetal- Buchenau: Audi touchiert

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken in der Neue Landstraße touchierte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten schwarzen Audi und verursachte damit am Freitag, 20. Mai, einen Schaden von etwa 500 Euro. Der A6 Avant stand zwischen 8.50 Uhr und 9.30 Uhr auf dem Parkplatz, der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise an die Polizeistation Biedenkopf (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg: 2.000 Euro Schaden

Einen blauen Mercedes Viano touchierte ein unbekannter Autofahrer in der Werderstraße. Dadurch entstanden zwischen Montag, 16. Mai, 12 Uhr, und Samstag, 21. Mai, 10 Uhr, etwa 2.000 Euro hohe Schäden. Anstatt sich darum zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell