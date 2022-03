Polizei Mettmann

POL-ME: Bürogebäude in Brand gesetzt - die Polizei ermittelt - Heiligenhaus - 2203158

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Sonntag (27. März 2022) haben bisher unbekannte Täter nach ersten Erkenntnissen ein leerstehendes Bürogebäude an der Mozartstraße in Heiligenhaus in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Wie die Feuerwehr Heiligenhaus bereits in eigener Pressemitteilung berichtet hatte (siehe ots-Mitteilung 07/2022 unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116231/5181450), kam es in der Nacht zu Sonntag, gegen 00:30 Uhr, zu einem Brandausbruch in den oberen Etagen eines leerstehenden Firmengebäudes. Aufmerksame Zeugen hatten den Brandausbruch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Heiligenhaus stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass starker Rauch aus den oberen Etagen des Firmenkomplexes drang. Da Zeugen angegeben hatten, bei Brandausbruch Personen im Gebäude gesehen zu haben, versuchten die Rettungskräfte zunächst, diese aus dem brennenden Gebäude zu retten. Eine Absuche in dem leerstehenden Bürogebäude, dessen obere Etagen in Vollbrand standen, verlief glücklicherweise ergebnislos.

Erste Ermittlungen der Polizei ergaben den Verdacht, dass unbekannte Täter das Feuer in dem Gebäude absichtlich entzündet hatten. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten keine Tatverdächtigen im Umfeld mehr angetroffen werden.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung ein und die Brandexperten der Kriminalpolizei übernahmen die weitere Bearbeitung. Die Klärung der Brandursache sowie eine Feststellung der Schadenshöhe sind derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen oder auch zu möglichen Tatverdächtigen sowie deren Identität tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312 6150, in Verbindung zu setzen.

