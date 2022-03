Polizei Mettmann

POL-ME: Müllcontainer abgebrannt - die Polizei ermittelt - Erkrath - 2203155

Mettmann (ots)

Am späten Freitagabend (25. März 2022) brannte der Inhalt eines Müllcontainers, welcher auf einem Schulgelände an der Feldheider Straße in Erkrath-Hochdahl aufgestellt war. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 21:25 Uhr bemerkten aufmerksamen Zeugen drei Jugendliche, welche sich auf dem Gelände einer Gemeinschaftsgrundschule aufhielten. Die Jugendlichen standen vor einem der dort aufgestellten Müllcontainer, als dieser anfing zu brennen. Anschließend flohen sie unerkannt über den Schulhof in unbekannte Richtung.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten trotz eines zeitnahen Eingreifens nicht verhindern, dass der Container durch den Brandausbruch stark beschädigt wurde. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere hundert Euro.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Inhalt des Containers von den Jugendlichen absichtlich angezündet wurde. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und bittet weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen oder zur Identität der Tatverdächtigen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Erkrath, Telefon 02104 / 9480 6450, in Verbindung zu setzen.

