POL-ME: Unbekannte zünden Altpapiercontainer an - Mettmann - 2203154

Mettmann (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige haben am Samstagabend (26. März 2022) einen Altpapiercontainer an der Hammerstraße in Mettmann angezündet. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Das war geschehen:

Gegen 21.30 Uhr wurde die Feuerwehr Mettmann zu einem Brand an der Hammerstraße auf Höhe der Hausnummer 26 alarmiert. Dort brannte ein Altpapiercontainer, der durch die Einsatzkräfte schnell gelöscht werden konnte. Verletzt wurde niemand, der Container wurde erheblich beschädigt. Nach Abschluss der Löscharbeiten übernahm die Polizei die Ermittlungsarbeit zur Brandursache. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte das Feuer vorsätzlich gelegt worden sein.

Die Polizei in Mettmann bittet daher um Hinweise: Wer hat gegen 21.30 Uhr rund um den Brandort ungewöhnliche Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf möglicherweise für den Brand verantwortliche Personen geben? Die Wache in Mettmann ist jederzeit unter der Nummer 02104 982-6250 erreichbar.

