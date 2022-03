Polizei Mettmann

POL-ME: Altkleidercontainer in Brand gesetzt - die Polizei ermittelt - Wülfrath - 22030152

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Samstag, 26. März 2022, brannte der Inhalt eines Altkleidercontainers an der Velberter Straße in Wülfrath. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 02:50 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge eine Rauchentwicklung an einem Altkleidercontainer, welcher im Einmündungsbereich Velberter Straße / Flügelskämpchen neben dem dortigen Parkhaus aufgestellt war. Er informierte die Polizei, welche begann, den Brand mittels eines mitgeführten Feuerlöschers bis zum Eintreffen der Feuerwehr zu löschen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wülfrath mussten den Container gewaltsam öffnen, um den eigentlichen Brandherd zu erreichen. Bei der Öffnung des Containers wurde ein unmittelbar angrenzend abgestelltes Fahrzeug eines Anwohners leicht beschädigt.

Die Polizeibeamten schätzen den an dem Container entstandenen Brandschaden auf über 1.000 Euro. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass der Inhalt des Altkleidercontainers absichtlich angezündet wurde. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Wülfrath, Telefon 02058 / 9200 6180, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell