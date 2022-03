Polizei Mettmann

POL-ME: Sperrmüllcontainer in Brand gesetzt - Monheim am Rhein - 2203157

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Am frühen Montagmorgen (28. März 2022) hat ein Sperrmüllcontainer in Monheim am Rhein gebrannt. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der Brand vorsätzlich gelegt worden sein.

Das war geschehen:

Gegen 2.30 Uhr wurden die Feuerwehr Monheim sowie die Polizei über einen brennenden Sperrmüllcontainer an der Schöneberger Straße auf Höhe der Hausnummer 1 informiert. Die Einsatzkräfte der Monheimer Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Nachdem die Löscharbeiten abgeschlossen waren, übernahm die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der Sperrmüll im Container vorsätzlich durch unbekannte Tatverdächtige angezündet worden sein.

Die Polizei in Monheim am Rhein bittet daher um Hinweise und fragt: Wer hat am frühen Montagmorgen ungewöhnliche Beobachtungen rund um den Brandort gemacht und kann Hinweise zu tatverdächtigen Personen geben? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein unter der Nummer 02173 9594-6350 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell