Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Die Löschgruppe Langern radelt in der Sommerpause

Werne (ots)

Während der Sommerferien lässt die Löschgruppe Langern traditionell einen Dienstabend ausfallen und steigt stattdessen aufs Rad. Wie in den Vorjahren hatte Matthias Döbbe wieder eine Route für eine abendliche Tour ausgearbeitet. Von Langern aus ging es durch den Cappenberger Wald und von dort weiter in Richtung Capeller Straße, durch den Stadtwald und schließlich Richtung Varnhövel. Die verdiente Stärkung zum Abschluss gönnte sich die Gruppe bei Wittenbrinks Hof. Innovation in diesem Jahr: Auf einem Lastenfahrrad führte die Gruppe gekühlte Getränke mit, so dass auf eine Einkehr unterwegs verzichtet werden konnte.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell