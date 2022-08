Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_2 - LZ1 - LG4 - brennt Feld

Werne (ots)

Am späten Dienstagabend wurden der Löschzug 1 Stadtmitte und die Löschgruppe 4 Holthausen mit dem Alarmstichwort "FEUER_2 - brennt Feld" in die Nordlippestraße in Werne Horst alarmiert.

Da die genaue Ortsangabe zunächst nicht genau bekannt war, musste zunächst durch die Leitstelle der genaue Einsatzort lokalisiert werden. Nach kürzester Zeit konnte der Einsatzort ausfindig gemacht werden. Dieser war nicht wie gemeldet die Nordlippestraße, sondern die Straße Buschkämpken. Bei Eintreffen des ersten Fahrzeugs brannte ein bereits abgedroschenes Feld auf ca. 100m². Unverzüglich wurde ein Löschangriff mit 2 C-Rohren aufgebaut und vorgenommen. Zwei Trupps sind jeweils vom Rand aus im Halbkreis vorgegangen, um das Feuer zu bekämpfen und eine Ausbreitung zu verhindern. Nach kürzester konnte das Feuer abgelöscht werden. Abschließend wurde der betroffene Bereich mit der Wärmebildkamera kontrolliert und einzelne Glutnester nachgelöscht.

Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte mit 4 Fahrzeugen [1-ELW1-1, 1-HLF20-1, 1-TLF3000-1, 4-LF10-1], ein Rettungswagen und die Polizei. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle gegen 00:10 gemeldet werden.

