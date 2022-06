Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Mehrere hundert Besucher beim Tag der offenen Tür (Pressemitteilung der Raumschießanlage der Jägerschaft Grafschaft Bentheim gGmbH)(Fotos)

Wietmarschen (ots)

Viel zu sehen gab es am vergangenen Samstag in Wietmarschen, denn die Raumschießanlage der Jägerschaft Grafschaft Bentheim stellte an diesem Tag der Öffentlichkeit ihre neue Raumschießanlage bei einem Tag der offenen Tür vor. Bereits am Vormittag konnten sich die geladenen Gäste, darunter auch der Innenminister des Landes Niedersachsen, Boris Pistorius, und der Landesfinanzminister, Reinhold Hilbers, ein Bild von der modernen Anlage machen. Diese ist bereits seit dem vergangenen Jahr in Betrieb. Die offizielle Einweihung konnte jedoch aufgrund der Corona-Pandemie erst jetzt stattfinden. Umso mehr freute man sich auch seitens der Jägerschaft nun die Raumschießanlage der Öffentlichkeit präsentieren zu dürfen. Geschäftsführer Michael Wenderoth und der Vorsitzende der Jägerschaft Grafschaft Bentheim, Rüdiger Köhler, bedankten sich in ihrem Grußwort bei den Unterstützern, durch die der Bau ermöglicht wurde sowie bei allen Kooperationspartner. Boris Pistorius lobte in seiner Rede die "optimale Ausstattung der Anlage und die damit geschaffene Grundlage für eine gute Ausbildung." Landesfinanzminister Reinhold Hilbers nannte den Bau ein "Paradebeispiel". Die tolle Kooperation mit der Bundes- und Landespolizei sowie der Justiz und dem Zoll, die neben der Jägerschaft ebenfalls auf der Anlage trainieren, stelle Landrat Uwe Fitzek hervor. Mitglied des niedersächsischen Landtages, Gerd Will, betitelte die Raumschießanlage in seinem Grußwort als "Vorzeigeprojekt". Mehrere hundert Besucherinnen und Besucher, von Klein bis Groß, machten sich ebenfalls ein Bild von der aktuell größten und modernsten Raumschießanlage in Niedersachsen. Im 50m-Schießkino mit der 30qm großen 4K HD-Projektion konnten die eigenen Schießkünste beim Laser-Schießen erprobt werden. Auf der 540qm großen Fläche des 50m-Schießkinos hatte sich auch das Präventionsteam der Polizei Lingen an einem Stand präsentiert. Hier konnten die Besucherinnen und Besucher unter anderem zeigen, wie gut sie als Zeuge wären. Polizei zum Anfassen gab es bei den Beamten vom systemischen Einsatztraining der PI Emsland/Grafschaft Bentheim. Diese präsentierten unter anderem ihre Einsatzmittel. Auf dem Außengelände präsentierten die Bundespolizei, der Zoll und Justiz Ihre Infostände und mehrere ihrer Einsatzfahrzeuge. Ein Testsitzen durfte da natürlich nicht fehlen. Beeindruckt zeigten sich die Besucher auch von dem ausgestellten Unfallfahrzeug der Bundespolizei. Dass die gute Zusammenarbeit zwischen der nationalen und den niederländischen Polizeidienststellen auch über die Grenzen hinaus ideal funktioniert, zeigte sich durch den Stand des grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT). Ebenfalls auf dem Gelände und im Gebäude präsentierten mehrere an dem Projekt beteiligte Unternehmen ihre Produkte, die in der Raumschießanlage eingesetzt werden. Das gesamte Team der ehrenamtlichen Schießstandaufsichten der Raumschießanlage begleitete die Besucherinnen und Besucher in der Anlage und erklärte die Funktionen und die Technik der Raumschießanlage. An einer Drohnen-Station mit Wärmebildtechnik erfuhren die Besucherinnen und Besucher alles über die Rettung von kleinen Kitzen vor dem Mähtod durch die Jäger. Das Infomobil der Jägerschaft Grafschaft Bentheim zeigte die in der Region lebenden Wildtiere als Präparate. Die großen und kleinen Besucher gewannen so einen tollen und interessanten Einblick in den Lernort Natur.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell