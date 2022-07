Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_PERSON_KLEMMT - LZ3 - LZ1 - VU-Person klemmt

vermutlich 3 Verletzte

Werne (ots)

Am Freitagabend wurden der Löschzug 3 Stockum und der Löschzug 1 Stadtmitte um 18:12 Uhr per digitalem Meldeempfänger mit dem Alarmstichwort "TH_PERSON_KLEMMT - Verkehrsunfall Person klemmt / vermutlich 3 Verletzte" in die Mühlenstraße in Werne Stockum alarmiert. Der ersteintreffende Einsatzleiter und Leiter der Feuerwehr Thomas Temmann konnte schnell eine Rückmeldung geben, dass es sich um zwei verunfallte PKW handelt mit zwei verletzten Personen, wovon eine noch im Fahrzeug eingeschlossen war. Die andere Person konnte das Fahrzeug glücklicherweise eigenständig verlassen und wurde bereits vom Rettungsdienst versorgt. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden PKW in der Kurve Mühlenstraße/Kiwitzheideweg schwer. Umgehend wurde eine Geräteablage für die technische Rettung vorbereitet und ein zweifacher Brandschutz sichergestellt. Die Fahrertür des zweiten verunfallten PKW konnte entfernt werden, sodass der Rettungsdienst einen gesamten Zugang zum Patienten hat. Dieser wurde noch im PKW vom Notarzt und Rettungsdienst medizinisch erstversorgt. Anschließend wurde der Patient mittels Spineboard aus dem PKW gerettet und an den Rettungsdienst übergeben und mit Unterstützung der Feuerwehr in den Christoph 8 transportiert. Die Feuerwehr streute die auslaufenden Betriebsstoffe an beiden PKW ab und nahm das verunreinigte Bindemittel wieder auf. Ebenfalls wurden an beiden verunfallten PKW die Batterien abgeklemmt, um die Brandgefahr zu minimieren. Im Einsatz waren 25 Einsatzkräfte mit 6 Fahrzeugen [1-KdoW-1, 3-HLF20-1, 3-LF20-1, 1-RW1-1, 1-HLF20-1], drei Rettungswagen, ein Notarzt, der Christoph 8 und die Polizei. Gegen 19:30 Uhr konnte der Kreisleitstelle Einsatzende gemeldet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell