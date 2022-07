Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_2 - LZ1 - brennt Hecke

Werne (ots)

Am Montagabend um 21:22 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne zu einem vermeintlichen Heckenbrand in die Straße Thünen in Werne alarmiert. Das Einsatzstichwort lautete: "FEUER_2 - brennt Hecke". Bereits auf dem Hansaring, konnte eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Böschung im Gegenverkehr wahrgenommen werden. Da die Flammen bereits mehrere Meter hoch und ca. 15m lang in der Böschung bzw. dort im Unterholz zu sehen waren, wendete das erste Hilfeleistungslöschfahrzeug auf der Kreuzung Hansaring / Stockumer Straße und fuhr zurück auf den Hansaring und hielt auf Höhe des Spielplatzes. Die Feuerwehr löschte den Brand mit zwei Trupps unter Atemschutz mit dem Schnellangriff vom Hilfeleistungslöschfahrzeug [1-HLF20] ab. Durch das schnelle eingreifen der Feuerwehr konnte größerer Schaden sowie eine Brandausbreitung im Unterholz verhindert werden. Das Besatzung vom Tanklöschfahrzeug baute eine Wasserversorgung für das HLF auf und speiste sein Wasser dort ein. Der Brandbereich wurde mit der Wärmebildkamera auf Glutnester im Unterholz sowie in den Baumkronen kontrolliert. Nach Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei konnte der Einsatz beendet werden. Im Einsatz waren 17 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen [1-ELW-1, 1-HLF20-1, 1-TLF3000-1 und 1-DLK23-1], der Rettungsdienst und die Polizei aus Werne. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle in Unna um 22:30 Uhr gegeben werden.

