FW-WRN: FEUER_2 - LZ1 - LG4 - brennt Feld

In den Nachmittagsstunden wurde der Löschzug 1 Stadtmitte und die Löschgruppe 4 Holthausen mit dem Alarmstichwort "FEUER_2 - brennt Feld" in die Pagensstraße in Werne Ehringhausen alarmiert. Vor Ort haben ca. 10x10 Meter Feld gebrannt. Durch das schnelle eingreifen eines vor Ort ansässigen Landwirts konnte eine Ausbreitung verhindert werden. Er hat die bereits brennenden Stoppel mittels Frontlader an den Rand des Feldes geschoben, damit das Feuer sich nicht weiter auf das Feld ausbreiten kann. Ein Trupp nahm den Schnellangriff vom Tanklöschfahrzeug vor und löschte den betroffenen Bereich ab. Der gesamte Bereich wurde anschließend mit der Wärmebildkamera kontrolliert.

Aufgrund der lang anhaltenden Trockenheit der letzten- und der kommenden Wochen weist die Feuerwehr eindringlich darauf hin, keine brennenden Gegenstände wie z.B. Zigarettenkippen oder ähnliches achtlos zu entsorgen. Bereits kleinste Glut oder Funken reichen bei dieser Trockenheit aus, um z.B. ein Feld oder eine Böschung zu entzünden.

Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Werne mit 4 Fahrzeugen [1-KdoW-1, 1-TLF3000-1, 1-HLF20-1, 4-LF10-1], der Rettungsdienst und die Polizei.

