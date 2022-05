POL-MG: 12-jähriger stürzt mit Kinderroller und wird lebensgefährlich verletzt

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei hat am Mittwochmorgen, 11. Mai, an zwei Objekten in Mönchengladbach Durchsuchungen vorgenommen und zwei Männer im Alter von 38 und 49 Jahren festgenommen. Sie stehen im Verdacht, Geschäftseinbrüche begangen zu haben. Ein Haftrichter schickte den 38-Jährigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Die beiden ...

mehr