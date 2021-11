Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Rüttelplatte gestohlen - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Freitagabend (17.00 Uhr) und Montagmorgen (07.00 Uhr), entwendeten unbekannte Täter eine Rüttelplatte von einer Baustelle an der Parkallee. Das Arbeitsgerät war in der Nähe des Mittelwegs zwischen einem Bagger und einer leeren Baumulde abgestellt worden. Zeugen, die im o.g. Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Wallenhorst unter 05407/857000 oder 05461/915300 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell