POL-OS: Georgsmarienhütte/Hagen a.T.W.: Wohnungseinbruch an der Osnabrücker Straße

Osnabrück (ots)

Am Montag zwischen 06.30 Uhr und 22.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Osnabrücker Straße. Durch Manipulationen am Türschloss gelangten die Unbekannten ins Innere und durchsuchten die Räume vermutlich nach Wertgegenständen. Aufgrund der Veränderungen am Türschloss konnte die Tür nur durch die hinzugerufene Feuerwehr aus Hagen a.T.W. geöffnet werden. Auch an einer zweiten Wohnung in dem Haus unweit des Kreisverkehrs konnten Beschädigungen am Türrahmen festgestellt werden, die auf Einbruchversuche hindeuteten. Jedoch ließen die Täter aus unbekannten Gründen von der zweiten Wohnung ab. Nach ersten Erkenntnissen flohen die Einbrecher ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinweise bitte unter 05401/879500 an die Polizei Georgsmarienhütte.

