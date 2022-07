Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_2 - LZ1 - Unklare Feuermeldung. Pol auf Anfahrt

FEUER_1 - unklare Feuermeldung, zwei Stellen

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Dienstagnacht um 23:59 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne zu einer unklaren Feuermeldung in die Kardinal-von-Galen-Strasse in Werne alarmiert. Das Einsatzstichwort auf dem digitalen Meldeempfänger lautete "FEUER_2 - LZ1 - Unklare Feuermeldung. Pol auf Anfahrt". Bei eintreffen der ersten Einsatzkräfte war in der Kardinal-von-Galen-Strasse zwar leichter Brandgeruch wahrnehmbar, jedoch blieb der genaue Einsatzort bei einer ersten Befahrung unbekannt. Der ersteintreffende Einsatzleiter und Leiter der Werner Feuerwehr Thomas Temmann kontrollierte die Sportanlagen jedoch ohne Erkenntnis. In der Straße am Lindert machte jedoch dann eine Anwohnerin auf sich aufmerksam und erklärte, dass ein Container hinter dem Haus brennen solle. Die Erkundung bestätigte das der Inhalt eines ca. 30m3 großen Bauschutt-Containers im Hinterhof eines vermutlich ehemaligen Schulgebäudes in Flammen stand. Ein Trupp vom erst eintreffenden Hilfeleistungslöschfahrzeug [HLF20] der freiwilligen Feuerwehr löschte unter atemluftunabhängigem Atemschutz mit einem C-Strahlrohr mittels Schaum den glühenden Container ab. Ein zweiter Trupp kühlte die Außenfassade des Gebäudes und die Fenster. Ein weiterer Trupp kontrollierte die Innenräume des Gebäudes auf Brandmerkmale. Aufgrund der Bauart des Containers bot es sich an, diesen komplett mittels Schaum zu fluten und damit die Flammen zu ersticken. Die Wasserversorgung wurde aus dem Fahrzeugtank des Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) bzw. des Tanklöschfahrzeugs (TLF) und dem Hydrantenetz sichergestellt. Der Container wurde komplett mit Schaum geflutet und damit das Feuer gelöscht. Die Einsatzstelle wurde grob gesäubert und an die Polizei übergeben. Nach der Kontrolle mit der Wärmebildkamera auf Glutnester bzw. Kontrolle der Fassade rückten die Freiwilligen Einsatzkräfte wieder ab. Im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug, der Drehleiter, dem Tanklöschfahrzeug, dem Kommandowagen (KDOW) sowie die Polizei und dem Rettungsdienst aus Werne. Nach dem an der Wache die verschmutzten Ausrüstungsgegenstände wieder getauscht und das Wasser im Löschwassertank aufgefüllt war, konnten die freiwilligen Kräfte wieder zurück in Ihre Nachtruhe. Diese Nachtruhe hielt jedoch nicht lange. Direkt im Anschluss des nächtlichen Einsatzes um 1:35 Uhr löste erneut der Melder aus. Das Einsatzstichwort lautete "FEUER_1 - unklare Feuermeldung, zwei Stellen". Bereits auf der Anfahrt informierte die Leitstelle die anrückenden Kräfte über den vermutlichen Einsatzort im Bereich Beckwinkelweg in Werne Holthausen. Es sollte an mehreren Stellen im Feld brennen. Auch hier gestaltete sich die Findung des Einsatzortes schwierig. Die Polizei, die ebenfalls auf der Suche nach der genauen Einsatzstelle war, geleitete das Feuerwehrfahrzeug zu einer bereits zum Glück erloschenen Stelle im Feld bzw. am Straßenrand. Der ca. 5 m2 große Bereich wurde sicherheitshalber nochmals mittels des Schnellangriffs gewässert und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Einsatzende konnte gegen 02:15 Uhr gemeldet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell