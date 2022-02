Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach

Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte Täter versuchen in Wohnung einzubrechen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Freitagabend zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr brachen ein oder mehrere bisher unbekannte/r Täter in der Bachstraße in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Der oder die Unbekannten hebelten zunächst die Terrassentüre zur Wohnung auf. Anschließend betrat der oder die Täter die Wohnung und öffneten bzw. durchsuchten mehrere Schränke und Schubladen. Bislang konnten jedoch keine entwendeten Gegenstände festgestellt werden.

Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnr.: 06201-1003-0 oder mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen

