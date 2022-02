Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter brachen am Freitagnachmittag in ein Einfamilienhaus in Schriesheim ein. Die Einbrecher gelangten über die Front des Grundstücks auf das Anwesen im Schauinslandweg ein. An der Gebäudeseite hebelten sie eine Schiebetür auf und gelangten in die Wohnräume im Untergeschoss. Hier durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ließen die Einbrecher Schmuck und Bargeld in ausländischer Währung mitgehen. Die Höhe des Sachschadens lässt sich noch nicht beziffern.

Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell