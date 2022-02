Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/ Rhein-Neckar-Kreis: versuchter Einbruch in Doppelhaushälfte - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots)

Am vergangenen Sonntag im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 20:15 Uhr versuchten ein oder mehrere Unbekannte, sich unberechtigt Zutritt zu einem Wohnanwesen in der Handschuhsheimer Straße zu verschaffen. Die Unbekannten hatten erfolglos versucht, gewaltsam durch die Terrassentür bzw. ein darüber befindliches Fenster in die Doppelhaushälfte zu gelangen. Letztlich war es ihnen nicht gelungen, in das Anwesen einzudringen. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg aufgenommen.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst, unter der Telefonnummer 0621-174 4444, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell