POL-MA: Mannheim-Käfertal: Vandalismus an Straßenbahnhaltestelle Jugendverkehrsschule - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am späten Sonntagabend im Zeitraum von 23:00 Uhr bis 23:30 Uhr beschädigte einer oder auch mehrere Unbekannte an der Straßenbahnhaltestelle "Jugendverkehrsschule" mit einem unbekannten Gegenstand das Bedienungsfeld eines Fahrkartenautomaten der RNV sowie weitere dort aufgestellte Spritzschutzwände aus Glas. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 350,- EUR.

Mögliche Zeugen, welche diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim Käfertal unter der Telefonnr. 0621/71849-0 zu melden.

