Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Rucksack und hochwertiges iPhone aus Fahrzeug entwendet - Zeugen gesucht

Heidelberg-Altstadt (ots)

Am vergangenen Freitag, 11.02.2022, entwendeten zwei bisher unbekannte Männer gegen 17:50 Uhr aus einem unverschlossenen Transporter in der Plöck, Höhe Hausnr. 81, einen Rucksack und ein iPhone. Die beiden Unbekannten agierten vermutlich gemeinschaftlich, als der 28-jährige Geschädigte, ein für einen Getränke-Lieferservice tätiger Fahrer, den Transporter zum Ausliefern von Getränken unbeaufsichtigt ließ. So sollen die beiden Männer sich zunächst auffallend unauffällig miteinander unterhalten und hierbei die Plöck in Richtung Bismarcklatz entlanggelaufen sein. Plötzlich sollen sich die beiden Männer umgedreht haben und in die entgegengesetzte Richtung gelaufen sein. Einer der beiden Unbekannten sei dann vor einem Fahrradgeschäft in der Plöck stehen geblieben, während der andere zunächst weiter in Richtung Universitätsbibliothek lief. Als er auf seinem Weg den Transporter erreichte, soll er sich eine dunkelblaue Bascap aufgesetzt und die Beifahrertür des Transporters geöffnet haben. Hiernach soll der Mann einen schwarzen Rucksack aus dem Fahrzeuginneren gezogen haben. Dann soll er die Beifahrertür angelehnt und weiter in Richtung Universitätsbibliothek gelaufen sein. Nachdem der Rucksack entwendet worden war, soll sich der zweite Unbekannte, der vermutlich in Höhe des Fahrradgeschäfts "Schmiere" stand, ebenfalls zu Fuß in Richtung Universitätsbibliothek entfernt haben.

Der Fahrer des Lieferwagens teilte mit, dass neben dem schwarzen Rucksack, in welchem sich Arbeitskleidung, sowie ein paar Handschuhe befunden haben, noch ein iPhone 12 in schwarz aus der Mittelkonsole entwendet wurde.

Die beiden verdächtigen Männer werden wie folgt beschrieben:

1. Der Mann, welcher "Schmiere" gestanden haben soll, soll ca. 25-30 Jahre alt, 182 cm groß und von hellem Teint gewesen sei. Zudem soll er einen kräftigeren Oberkörperbau, braun-schwarze, schulterlange, glatte Haare, sowie einen drei-Tage-Bart und ein kantiges Gesicht gehabt haben. Bekleidet soll er mit einer hüftlangen, dunkelgrünen oder schwarzen Daunenjacke sowie einer schwarzen Hose gewesen sein. 2. Der Mann, welcher den Rucksack entwendet haben soll, soll ebenfalls 25-30 Jahre und 180 cm groß, sowie von hellem Teint gewesen sein. Zudem sei er von dünner Statur gewesen und soll kurze, dunkle Haare gehabt haben. Bekleidet soll der Mann mit einem schwarzen, oberschenkellangen Mantel und einer dunklen Hose gewesen sein. Zudem soll er sich im Verlauf der Tathandlung eine dunkelblaue Basecap aufgesetzt haben.

Hinweise auf die beiden unbekannten Männer nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Rufnummer 0621 174-1700 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell