Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein/Goch - Betrügerische Anrufe

Tipps der Polizei

Emmerich / Goch (ots)

In der letzten Woche kam es wieder vermehrt zu betrügerischen Anrufen, vor denen die Polizei warnen möchte. In einem Fall rief ein angeblicher Mitarbeiter eines Kreditinstitutes an und bot seine Hilfe bei Kontoangelegenheiten an. Die 67-jährige Geschädigte aus Goch gab dem Anrufer gegenüber ihre Bankdaten an, woraufhin hohe Geldbeträge vom Konto verschwanden. Glücklicherweise war es einem Bankangestellten aufgefallen, so dass das Gros zurück gebucht werden konnte.

In einem anderen Fall in Emmerich am Rhein bot der Anrufer einem 65-Jährigen Hilfe bei der Beschaffung von Crypto-Währung an. Auf diese Weise erhielt der Betrüger Zugriff auf den Computer des Geschädigten und buchte so Geld von seinem Konto ab.

Die Polizei rät:

Falls Sie solche verdächtigen Anrufe bekommen, legen Sie einfach auf! Die Anrufer sind lediglich auf einen unberechtigten finanziellen Vorteil aus. Seien Sie skeptisch, wenn Sie nach persönlichen Daten gefragt werden und geben Sie am Telefon niemals Ihre Bankdaten oder Ihre PIN kund. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell