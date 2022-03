Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Versuchter Einbruch in Kindergarten

Emmerich (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (21. März 2022) haben unbekannte Täter versucht, sich Zugang zum Gebäude eines Kindergartens an der Rheinpromenade zu verschaffen. Offenbar kletterten die Täter über einen Zaun des Grundstücks, der an dem Fußweg zwischen "Kleiner Wall" und dem "Martinikirchgang" liegt. Anschließend hebelten sie erfolglos an einer Tür des Kindergartens und mussten ohne Beute flüchten. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

