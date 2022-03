POL-KLE: Issum - Katalysator von VW gestohlen

Kevelaer-Winnekendonk (ots) - Zwischen Freitag (18.03.2022), 13:00 Uhr und Dienstag (22.03.2022), 07:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Baustelle an der Kevelaerer Straße. Die Täter entwendeten Kupferkabel und Befestigungsmaterial und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 ...

