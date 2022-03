Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Werkzeuge aus Firmenfahrzeugen gestohlen

Issum (ots)

In der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (22. März 2022) kam es zu zwei Diebstählen aus Fahrzeugen in Issum. Auf der Rosenstraße brachen unbekannte Täter das Schloss zur Hecktür eines Citroen Jumpy auf und entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen aus dem Wagen. Gestohlen wurden unter anderem ein Akkuschrauber und eine Schlagbohrmaschine. Auf der nahe gelegenen Gartenstraße gingen die Täter einen Nissan Van an und schlugen die Seitenscheibe ein, um sich Zugriff auf den Innenraum zu verschaffen. Auch hier erbeuteten sie Werkzeugmaschinen. Zeugenhinweise zu den beiden Sachverhalten nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

