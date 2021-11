Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 20.11.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Hier Änderung der Pressemeldung:

Aurich - Versuchter Einbruchdiebstahl in einem Modegeschäft

aufgrund neuer Erkenntnisse.

Pressemeldung lautet jetzt:

Aurich - Einbruchdiebstahl in einem Modegeschäft

Am frühen Samstagmorgen kam es in der Norderstraße in Aurich zu einem Einbruchdiebstahl in einem Modegeschäft. Unbekannte Täter drangen vermutlich durch ein zuvor eingeschlagenes Fenster in das Modegeschäft ein und entwendeten u. a. diverse Jacken. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04941/6060 bei der Polizei Aurich zu melden. Als Zeugin wird hierzu dringend eine Frau gesucht, die gegen 05:30 Uhr mit einem Hund vom ZOB in Richtung Innenstadt lief. Die Frau war dunkel bekleidet, trug eine Pudelmütze und hatte eine Taschenlampe dabei.

