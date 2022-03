Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Versuchter Diebstahl eines Leichtkraftrads

Uedem (ots)

Am Montag (21. März 2022) zwischen 13:00 und 21:35 Uhr haben unbekannte Täter offenbar versucht, ein Suzuki Leichtkraftrad zu stehlen, das unter einem Carport an der Straße Am Katzenberg abgestellt war. Sie knackten das Lenkradschloss, ließen dann aber von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell