Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche in Gaststätte und Firma

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Mit schweren Verletzungen ist ein 19-Jähriger am Donnerstagmorgen nach einem Motorradunfall auf der Stuhlsteige in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Um kurz nach neun Uhr war er mit seiner Honda in Richtung Genkingen unterwegs. Dabei kam er ersten Ermittlungen zufolge wegen nicht angepasster Geschwindigkeit über eine geschotterte Parkbucht nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von über 8.000 Euro. (sr)

Pfullingen (RT): Vorfahrt nicht beachtet

An der Kreuzung Friesenstraße / Ernst-Moritz-Arndt-Weg ist am Mittwochnachmittag eine Radfahrerin mit einem Pkw zusammengeprallt. Der 60-jährige Lenker eines Audi befuhr gegen 17.25 Uhr den Ernst-Moritz-Arndt-Weg stadtauswärts. Auf Höhe der Kreuzung nahm er einer 51-jährige Rennradfahrerin, die von rechts auf der Friesenstraße herannahte, die Vorfahrt. Diese konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite des Audi. Durch den Unfall wurde die Radfahrerin schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beträgt rund 6.000 Euro.

Pfullingen (RT): Einbrecher erbeutet Bargeld

Bargeld in bislang unbekannter Höhe hat ein Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag in der Pfullinger Uhlandstraße erbeutet. Der Unbekannte kletterte über eine Leiter an ein höhergelegenes Fenster einer Firma und hebelte dieses auf. Anschließend öffnete er gewaltsam mehrere Türen im Inneren und durchwühlte die Räumlichkeiten nach Geld. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Kirchheim (ES): Einbruch in Gaststätte

In den frühen Morgenstunden sind Einbrecher am Donnerstag in eine Gaststätte in der Kirchheimer Straße eingedrungen. Im Zeitraum zwischen ein Uhr und sechs Uhr öffneten sie gewaltsam die Türe zum Lokal und durchsuchten den Gastraum. Mit mehreren Flaschen Alkoholika und einem geringen Bargeldbetrag machten sie sich anschließend aus dem Staub. (sr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell