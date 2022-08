Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung; Verkehrsunfälle; Seniorin betrogen, Gestohlener Pkw gefunden; Brand

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Auseinandersetzung

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich in der Nacht zum Freitag in einer Flüchtlingsunterkunft in der Ermsstraße ereignet hat. Kurz vor zwei Uhr waren dort ein 45-Jähriger und sein 51 Jahre alter Mitbewohner in Streit geraten. Der Jüngere soll seinen Kontrahenten dabei gestoßen haben, sodass der 51-Jährige zu Boden stürzte und sich eine blutende Verletzung im Gesicht zuzog. Zudem soll der verletzte 51-Jährige seinen Kontrahenten geschlagen haben. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der augenscheinlich unverletzt gebliebene 45-Jährige, der noch versucht hatte andere Mitbewohner anzugehen, musste in Gewahrsam genommen werden. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Esslingen (ES): Fatales Wendemanöver

Ein misslungenes Wendemanöver hat am Donnerstagnachmittag zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall in Mettingen geführt. Ein 78-Jähriger wollte mit einem BMW gegen 15.20 Uhr in der Burgunderstraße wenden. Hierbei verwechselte der Fahrer ersten Erkenntnissen nach den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang seines automatikbetriebenen Fahrzeugs und krachte gegen eine Hauswand. Diese gab dem Auto nach und der BMW landete etwa einen Meter weit im Gebäude. Der Senior sowie die Hausbewohner waren ersten Erkenntnissen nach, außer einem gehörigen Schrecken, unverletzt geblieben. Der Pkw musste mit einem Abschleppwagen geborgen werden. Der Schaden an dem Fahrzeug beträgt etwa 2.500 Euro. Der Schaden an dem Gebäude beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 30.000 Euro. Zur Unterstützung und Absicherung des Hauses kam die Feuerwehr Esslingen vor Ort. (ms)

Frickenhausen (ES): Ältere Frau betrogen

Eine Seniorin aus Linsenhofen ist am Donnerstag um einen größeren Geldbetrag und Wertsachen betrogen worden. Der Frau wurde vorgegaukelt, dass ihre Tochter in einen schweren Unfall verwickelt wäre und sie in Untersuchungshaft müsse, wenn sie keine Kaution zahlen würde. Da die Seniorin keine Möglichkeit hatte, wie gefordert, nach Stuttgart zu kommen, um die geforderten Sachen abzugeben, kam ein angeblicher Bote am Wohnhaus der Geschädigten vorbei und holte mehrere tausend Euro sowie die Wertsachen ab. Kurze Zeit später flog der Schwindel auf und es wurde Anzeige bei der Polizei erstattet. Der Abholer ist etwa 45 bis 50 Jahre alt, zirka 170 bis 180 cm groß und hat eine normale Statur sowie dunkle, kurze Haare. Bekleidet war der Mann mit einem weißen T-Shirt und einer hellblauen Jeanshose. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (ms)

Aichtal (ES): Gestohlener BMW X5 aufgefunden (Nachtrag zur Pressemitteilung vom 17.08.2022 / 12:16 Uhr)

Der am Mittwochmorgen aus der Lessingstraße in Grötzingen entwendete BMW X5 konnte dank dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen wieder aufgefunden werden. Bereits am Donnerstagvormittag meldete sich der Zeuge bei der Polizei. Dieser hatte einen Zeitungsbericht über den Diebstahl gelesen und den BMW mehrere hundert Meter vom Tatort entfernt in einem Wohngebiet aufgefunden. Das Fahrzeug wurde zunächst sichergestellt und kann, sobald die Spurensicherung durch die Experten der Kriminalpolizei abgeschlossen ist, wieder an den Besitzer übergeben werden. Die Ermittlungen zur Täterschaft und den genauen Umständen des Diebstahls dauern an. (sr)

Tübingen (TÜ): Fahrzeug in Brand geraten

Zu einem brennenden Fahrzeug sind am Donnerstagnachmittag Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in den Schleifmühleweg ausgerückt. Kurz nach 16 Uhr kam es zunächst zu einer starken Rauchentwicklung im Bereich des Motorraums eines Mercedes, der kurze Zeit später zu brennen begann. Der Pkw wurde durch die Feuerwehr rasch gelöscht und anschließend abgeschleppt. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des auf der Fahrbahn und am Fahrzeug entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein technischer Defekt ursächlich für den Brand gewesen sein. (sr)

