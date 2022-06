BPOLI-WEIL: Verbotenes Faustmesser beschlagnahmt

Filderstadt (ots) - Ob verunglückte Mountainbikerin oder Schwimmer in Not - bei einem Einsatz des Freiburger Hubschraubers der DRF Luftrettung muss jeder Handgriff sitzen. Die Freiburger Luftretter trainierten am vergangenen Wochenende gemeinsam mit der Bergwacht Schwarzwald ihre Windenverfahren, um auch in der ...

