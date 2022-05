Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt entwichenen Strafgefangenen

Efringen-Kirchen (ots)

Kurz vor der Ausreise in die Schweiz konnte die Bundespolizei im Fernzug einen entwichenen Strafgefangenen festnehmen. Der Mann versuchte ohne Ausweispapiere ins Ausland zu reisen. Er befindet sich nun wieder in der zuständigen Einrichtung.

Am Samstagmittag, den 28.05.2022, wurde ein 34-jähriger deutscher Staatsangehöriger im Fernzug auf Höhe Efringen-Kirchen durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert. Da der Mann keinen Ausweis vorlegen konnte, wurde er zur Identitätsfeststellung auf die Dienststelle der Bundespolizei am Badischen Bahnhof in Basel verbracht. Eine Überprüfung der Fingerbadrücke ergab, dass der Mann zur Festnahme gesucht wurde. Da er erst kürzlich aus einer psychiatrischen Klinik entwichen war, wurde er bundesweit gesucht. Weiterhin lag ein Ersuchen einer Staatsanwaltschaft vor, den Aufenthaltsort des Mannes zu ermitteln, dem ein Eigentumsdelikt vorgeworfen wird. Die Bundespolizei nahm den Gesuchten fest und verbrachte ihn in die zuständige Einrichtung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell