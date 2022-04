Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 25. April 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Diebstahl aus Handtasche

Freitag, 22.04.2022, zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr

Offensichtlich eine günstige Gelegenheit nutzte ein bislang unbekannter Täter am Freitagnachmittag aus und entwendete zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr aus einer in einem Kioskgeschäft kurz abgestellten Handtasche eine darin befindliche weitere Tasche. In dieser Tasche befand sich neben einer Geldbörse auch ein Mobiltelefon. Der Wert des Diebesgutes wird mit rund 110 Euro angeben. Tatort: 38300 Wolfenbüttel, Am Herzogtore. Hinweise: 05331 / 933-0.

