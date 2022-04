Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung Polizeikommissariat Peine vom 24.04.2022

Peine (ots)

Trunkenheitsfahrten / Verkehrsunfälle in Verbindung mit Alkoholisierung

Samstag, 23.04.2022, 22:15 Uhr

31249 Hohenhameln, Meierkamp

Eine 63-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Dacia am Samstagabend den Meierkamp in Hohenhameln. Dabei fuhr sie gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes Sprinter. Die Verursacherin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die weitere Schadensregulierung zu kümmern, konnte jedoch nach kurzer Zeit ermittelt und angetroffen werden. Hierbei wurde eine Alkoholisierung der Fahrzeugführerin festgestellt. Es wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Gegen die Frau wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Es entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.

Sonntag, 24.04.2022, 01:05 Uhr

31241 Ilsede, Schulstraße

Ein 40-jähriger Ilseder versuchte sich am frühen Sonntagmorgen einer Verkehrskontrolle mit seinem Audi im Bereich der Straße Oberger Weg zu entziehen. Nachdem der Fahrzeugführer mit seinem Pkw zunächst mehrere Straßen mit hoher Geschwindigkeit befuhr, verunfallte er schließlich im Bereich der Schulstraße. Dadurch wurde sowohl der Pkw als auch ein Zaun und eine Gebäudewand beschädigt. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der flüchtige Fahrzeugführer unter Einfluss alkoholischer Getränke stand. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Sonntag, 24.04.2022, 00:40 Uhr

31228 Peine, Saarlandring

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 29-jähriger aus Peine mit seinem Pkw am Saarlandring in Telgte durch eine Polizeistreife kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille bei dem Fahrzeugführer. Es wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Einbruchdiebstahl aus Ladengeschäft

Samstag, 23.04.2022, 05:10 Uhr 31224 Peine, Breite Straße

Zwei unbekannte Täter verschafften sich am Samstagmorgen gewaltsam Zutritt in ein Ladengeschäft in der Breiten Straße. Hier entwendeten die Täter mehrere Mobiltelefone und entfernten sich anschließend unerkannt aus den Räumlichkeiten. Es entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 / 99 90 zu melden.

