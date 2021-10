Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrer bei Unfall verletzt - Porsche-Fahrer gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sieker-

Die Polizei sucht einen Porsche-Fahrer, der am Donnerstag, 21.10.2021, nach einem Unfall mit einem Radfahrer weiterfuhr.

Ein 22-jähriger Bielefelder zeigte bei der Polizei an, dass er am Donnerstag gegen 16:00 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Rad- und Gehweg der Oldentruper Straße in Richtung stadtauswärts fuhr. An der Einmündung zur Sperberstraße erkannte er einen auf dem Geh- und Radweg wartenden anthrazit-farbenen Porsche SUV und fuhr vom Geh-und Radweg auf den auf der Fahrbahn befindlichen Radfahrstreifen. Der Porsche-Fahrer fuhr los und aus der Einmündung nach links auf die Oldentruper Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer, der stürzte. Der SUV-Fahrer stieg aus, sprach kurz mit dem Verletzten und fuhr dann weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung gekümmert zu haben.

Der Bielefelder schätzte den Fahrer als 55 bis 59 Jahre alt und beschrieb ihn als sportlich schlank. Er trug graue Haare und eine Brille.

Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell