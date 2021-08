Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfallflucht in Aerzen - Parkbank beschädigt - Zeugenaufruf

Bereits am 05.08.2021 stellten Beamte der Polizeistation Aerzen im Rahmen der Streife eine beschädigte Parkbank auf der Grünfläche im Gartenweg in Aerzen fest. Die massiven Holz- und Betonteile der Bank wurden auseinandergerissen vorgefunden. Neben der beschädigten Bank konnten die Beamten eine ca. 60m lange Fahrspur entdecken, welche vom Gartenweg über die Grünfläche und über die Reinerbecker Straße in ein dortiges Gebüsch verlief. Es besteht der Verdacht, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Zeitraum vom 04.08.2021 bis 05.08.2021 mit seinem PKW über die abschüssige Grünfläche, gegen die Parkbank und in das Gebüsch neben der Reinerbecker Straße gefahren ist. Vor Ort konnte ein Trümmerteil aufgefunden werden, welches einem VW-Transporter zuzuordnen ist. Der Unfallverursacher hat ohne seinen Pflichten nachzukommen die Unfallstelle verlassen. Aus diesem Grund wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Aerzen unter Tel.: 05154/709880 zu melden.

