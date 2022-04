POL-PDLD: Kandel: Diebstahl eines Wohnwagens

Rheinzabern (ots) - Unbekannte Täter brachen zwischen dem 16.04.2022 und dem 17.04.2022 gewaltsam in eine Kapelle in Rheinzabern ein. Dort versuchten sie vergeblich einen Opferstock aus der Wand zu reißen. Es entstand geringer Sachschaden. Rückfragen bitte an: S. Bischoff Polizeiinspektion Wörth Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2 76744 Wörth am Rhein Telefon 07271 9221-0 Telefax 07271 9221-23 ...

