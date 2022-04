Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Stadtgebiet Landau - versuchter Einbruchsdiebstahl

Landau (ots)

In der Zeit von Donnerstag, den 14.04.2022, 22:00 Uhr, bis Samstag, 16.04.2022, 15:00 Uhr, versuchten bislang noch unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem Restaurant in der Landauer Friedrich-Ebert-Straße zu verschaffen. Sehr wahrscheinlich waren die Täter in den Nächten auf Freitag oder Samstag aktiv. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter gestört wurden und von ihrem Vorhaben abließen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

