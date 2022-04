POL-PDLD: Granatenfund

Klingenmünster (ots) - Ein Fahrzeugführer beschädigte am 16.4.22, gg. 17:45 Uhr, einen in der Weinstraße, auf Höhe Hausnummer 1A, geparkten roten Opel Astra. Hierbei wurde bei der Vorbeifahrt der Außenspiegel der Fahrerseite abgerissen. Der Verursacher entfernte sich einfach. Der Schaden beläuft sich auf rund 100.- EUR. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.: 0634393340, zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad ...

