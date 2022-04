POL-PDLD: Außenspiegel abgerissen

Bad Bergzabern (ots) - Am 16.4.22, gg. 02-02:30 Uhr, versuchte eine männliche Person in der Pfalzgrafenstraße ein Fahrrad von einem Radträger zu entwenden. Da beide Räder angeschlossen waren misslang dies. Beim Versuch wurde sowohl der Radträger auf der Anhängekupplung als auch die beiden Räder beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000.- EUR. Eine Zeugin sah den Mann nach der Tat in Rtg. Schirmannweg ...

mehr