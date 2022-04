POL-PDLD: Unfallflucht und ohne Führerschein

Bellheim (ots) - Zwei dunkelgekleidete Personen schlitzten an Karfreitag, gegen 22 Uhr im Gewerbegebiet in Bellheim die Plane eines Lkw auf. Als sie entdeckt wurden, stiegen die Personen in einen schwarzen Kastenwagen mit Speyerer Zulassung und flüchteten. Wem ist ein entsprechendes Fahrzeug aufgefallen? Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Rückfragen bitte an: ...

