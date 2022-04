POL-PDLD: versuchter Einbruch

Edenkoben (ots) - Am Karfreitag gegen 16:15 Uhr stürzte eine 29-jährige aus Edenkoben auf einem Feldweg am Ortsrand Edenkoben von ihrem Pferd und fiel dabei gegen einen Wingertspfosten. Dabei verletzte sie sich so schwer im Bereich der Hüfte, dass sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen gebracht wurde. Das Pferd blieb unverletzt. Rückfragen bitte an: Poizeiinspektion Edenkoben Nicole Weber Telefon: 06323-9550 www.polizei.rlp.de/pd.landau ...

mehr