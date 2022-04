Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Streitigkeiten enden in Bedrohung und Körperverletzung

Maikammer (ots)

Am Karfreitag, gegen 09:15 Uhr, kam es zum Streit zwischen einem 54-jährigen Mann aus Speyer und einem 59-jährigem aus Edenkoben. Auslöser war, dass der jüngere Mann den Edenkobener zuvor an seiner Wohnanschrift belästigt und bedroht hatte. Der ältere Mann vermutete den Jüngeren danach in Maikammer in einer Eisdiele und konnte ihn dort auch antreffen. Beim Anblick des Mannes geriet der Edenkobener so in Rage, dass er dem Speyerer einmal mit seinem Motorradhelm auf den Kopf schlug. Dieser erlitt eine Platzwunde am Kopf und musste in einem umliegenden Krankenhaus behandelt werden. Es wurden gegen beide Männer Strafverfahren eingeleitet.

