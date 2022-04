POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr

Klingenmünster (ots) - Am 15.4.22, gg. 16:30 Uhr befuhr ein 47 Jahre alter Pedelec Fahrer aus Baden einen Feldweg von der Burg Landeck in Rtg. Johanna Quelle. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit stürzte der Mann in einer Linkskurve und verletzte sich schwer im Rücken-/Nackenbereich. Er wurde ins Krankenhaus verbracht und stationär aufgenommen. Lebensgefahr besteht nicht. Einen Helm trug der Mann nicht. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Bergzabern ...

