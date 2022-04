POL-PDLD: Planenschlitzer

Germersheim (ots) - Zwei männliche Täter versuchten, an Karfreitag, gegen 23:30 Uhr bei einem Optiker in der Marktstraße einzubrechen. Als sie von einem aufmerksamen Anwohner angesprochen wurden, flüchteten sie in Richtung Mittelstraße. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Wer hat in Tatortnähe verdächtige Personen festgestellt? Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: ...

