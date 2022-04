Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zwei verletzte Kradfahrer nach Verkehrsunfall

K6/Böbingen (ots)

Am Samstag, 16.04.2022 befuhr ein Ehepaar aus dem Rhein-Pfalz-Kreis mit seinen Krafträdern die K6 in Fahrtrichtung Speyer. Der 48-jährige Ehemann wollte an der Kreuzung zur K36 nach Geinsheim abbiegen. Seine nachfolgende 40-jährige Gattin übersah dies und fuhr auf das Krad des Ehemanns auf. Beide Fahrzeugführer stürzten und zogen sich dabei Verletzungen zu. Sie wurden zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10000EUR.

