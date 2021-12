Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Malergeschäft

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Bethel - Ein Einbrecher stieg in der Nacht auf Dienstag, 07.12.2021, in einen Betrieb am Quellenhofweg ein und stahl neben Bargeld und einem Smartphone auch mehrere Schokoriegel.

Der bisher unbekannte Täter betrat zwischen 17:00 Uhr und 06:40 Uhr über den rückwärtigen Bereich das Firmengelände an der Einmündung zum Badeweg. Anschließen schlug er eine Fensterscheibe ein, die sich an der Gebäudefront in der Nähe des Eingangs befand.

Im Gebäudeinneren durchsuchte er mehrere Räume und Schränke. Mit etwas Bargeld, einem Smartphone und Schokoriegeln verließ er das Malergeschäft und flüchtete in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell