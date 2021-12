Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneut Autoteile gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Gellershagen - Heepen - Brake - In Gellershagen, Heepen und Brake sind in der vergangenen Woche bis zum Sonntag, 05.12.2021 zwei Katalysatoren und Parksensoren, demontiert und gestohlen worden.

In der Gustav-Freytag-Straße bauten Unbekannte den Katalysator eines Opel Astra ab. Der 45-jährige Besitzer hatte sein Auto zwischen Samstag, gegen 18:30 Uhr, und Sonntag, gegen 13:00 Uhr, auf einem Parkstreifen abgestellt.

An der Einmündung Sattlerweg und Friedhofstraße dachte eine Opel Astra Fahrerin am Freitag, gegen 17:00 Uhr, zunächst an einen technischen Defekt, weil ihr Auto nach dem Starten ungewöhnlich laut war. Während sie ein anderes Auto nutzte, entdeckte ein Familienmitglied, dass der Katalysator fachmännisch abgetrennt worden war. Der Opel stand ab Donnerstag, gegen 13:30 Uhr, an der Einmündung.

Ein 46-jähriger Ford Kuga Fahrer hatte am Freitag, gegen 21:15 Uhr, zuletzt seine funktionsfähigen Parksensoren des Heckstoßfängers genutzt. Am Samstag bekam er gegen 09:15 Uhr eine Fehlermeldung von dem Fahrzeugdisplay angezeigt und entdeckte, dass die hintern äußeren Parksensoren gestohlen wurden.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

