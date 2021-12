Polizei Bielefeld

POL-BI: Adventskalender bei Einbruch gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - An der Meller Straße haben Einbrecher zwischen Samstag, 04.12.2021, und Sonntag, 05.12.2021, neben elektronischen Geräten einen Weihnachtskalender aus einer Wohnung gestohlen.

Ein 26-jähriger Bielefelder bemerkte am Sonntag, gegen 13:00 Uhr, leichte Beschädigungen an seiner Eingangstür. In seiner Wohnung stellte er fest, dass alles durchwühlt war und ein Fensterflügel offen stand. Der Anwohner informierte die Polizei zu dem Wohnungseinbruch. Ihm wurde eine JBL Flip4 Musikbox, ein Sony 7.1 Verstärker, eine externe Festplatte, eine Sony PS4-Spielekonsole mit zwei Controllern, ein Tony Hawk Spiel 5 und ein silbernes HP Notebook gestohlen. Zudem fehlte ein hochpreisiger Adventskalender. Der 26-Jährige hatte seine Wohnung, in Nähe der Einmündung der Sudbrackstraße, am Samstag, gegen 22:30 Uhr, verlassen.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

