POL-BI: GLS Transporter verursacht Auffahrunfall - Polizei sucht Unfallzeugen

DV/Bielefeld-Sieker - Am Montagnachmittag, gegen 17:10 Uhr, kam es auf der Otto-Brenner-Straße zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 29-jährige Bielefelderin leicht verletzt wurde. Die Fahrerin eines silberfarbenen VW Caddy musste in Höhe des Geschäftes "Reddy Küchen" verkehrsbedingt abbremsen. Ein hinter ihr befindlicher weißer Transporter mit GLS Aufschrift erkannte das Abbremsen zu spät und fuhr auf den VW Caddy auf. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerin des VW leicht verletzt. Zunächst sprach der Fahrer des GLS Transporters die Frau noch kurz an. Er entfernte sich jedoch danach vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Mann soll ca. 25 Jahre alt sein. Er trug eine kleine Brille und hatte kurzes schwarzes Haar. Er wurde zudem als dünn beschrieben. Zuvor soll der GLS Transporter aus dem Lipper Hellweg gekommen sein. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0521-5450 mit dem Verkehrskommissariat 2 in Verbindung zu setzen.

