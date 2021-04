Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Damme - Diebstahl aus einer Wohnung

Am Mittwoch, 21. April 2021, kam es gegen 15.00 Uhr an der Vördener Straße zu einem Diebstahl. Zwei bislang unbekannte Männer nutzten einen günstigen Moment und betraten die Wohnung einer 81-Jährigen. Als die Bewohnerin die beiden Männer in Ihrer Wohnung bemerkte, entfernten diese sich unter einem Vorwand. Später bemerkte die Frau, dass die beiden Männer Bargeld gestohlen hatten. Sie werden als etwa 18 bis 20 Jahre alt, 170 cm groß und von stabiler Struktur beschrieben. Einer der Männer trug ein Hemd mit einer Weste. Der Andere trug eine Jacke. Weitere Details sind nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 22. April 2021, wurde gegen 17.25 Uhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer, der in Lübbecke lebt, auf dem Visbeker Damm kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Holdorf - Verkehrsunfall mit leicht Verletzten

Am Donnerstag, 22. April 2021, kam es gegen 16.48 Uhr auf der Straße Ihorst zu einem Verkehrsunfall. Eine 54-jährige Pkw-Fahrerin aus Steinfeld und ihr 20-jähriger Beifahrer aus Holdorf gerieten aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab und prallten gegen einen Baum. Hierdurch überschlug sich der Wagen und kam auf der Seite zum Stehen. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf 25000 Euro geschätzt.

